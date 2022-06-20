Командир Вадим Сухаревський нагороджений «Золотою Зіркою»

Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, командир 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка полковник Вадим Сухаревський нагороджений орденом «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

Високу нагороду комбригу вручив Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки на Миколаївщину та Одещину. Також було нагороджено ряд військовослужбовців бригади.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Президент України відвідав Одещину.

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