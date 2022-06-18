Зеленський ревізував Одещину

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС на Одещині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський також провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував учасників наради про заходи з оборони регіону.

Також ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

На нараді заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області. Жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури.

Глава держави також оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля. Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.

«Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла», – сказав Президент.

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