ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський ревізував Одещину

|

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС на Одещині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський також провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував учасників наради про заходи з оборони регіону.

Також ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

На нараді заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області. Жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури.

Глава держави також оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля. Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.

«Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла», – сказав Президент.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів