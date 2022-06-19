ЗСУ можуть звільнити Херсон та Мелітополь найближчим часом, – Федоров

Міський голова Мелітополя на Запоріжжі заявив, що українські військові можуть звільнити Мелітополь та Херсон упродовж найближчих тижнів. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Так, Федоров зауважив, що ЗСУ відсунули лінію фронту від Запоріжжя в бік Мелітополя на більш ніж 10 кілометрів.

«ЗСУ суттєво просунулися і вже перебувають на кордонах Херсону. Я впевнений, що найближчим часом, найближчими тижнями, місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація у напрямку до міста Мелітополь», – заявив посадовець.

Як повідомляв Львівський портал раніше, самопроголошена влада тимчасово окупованого Мелітополя шукає додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових.

Так, раніше тіла окупантів зберігали в приміщенні м’ясокомбінату, однак зараз він повністю заповнений.