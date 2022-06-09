В Мелітополі окупанти шукають холодильники для тіл побратимів

Самопроголошена влада тимчасово окупованого Мелітополя шукає додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових. Попередній «морг» повністю заповнений. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, раніше тіла окупантів зберігали в приміщенні м’ясокомбінату, однак зараз він повністю заповнений. Тому, так звана влада змушена терміново шукати додаткові морозильні камери та промислові холодильники.

У понеділок, 6 червня, росіяни забрали з ТОВ «Арон-М» всі холодильні камери, адже обладнання визнали придатним для моргу. Підприємство повідомили про «рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців».

За даними розвідки, наразі до Мелітополя привозять окупантів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе.

«Ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому, практикується так зване «дозоване» відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі», – йдеться в повідомленні.