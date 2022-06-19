На Херсонщині ЗСУ завдали авіаудару по окупантах

Українські військові здійснили чотири повітряні атаки за добу на півдні країни та завдали удару по скупченню окупантів у Херсонському районі. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Так, за 18 червня на південному фронті ЗСУ здійснили чотири повітряні атаки. Українські підрозділи вдарили штурмовиками по району скупчення живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки.

Окрім того, військові завдали авіаудару винищувачем по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини.

Загалом за добу на південному фронті захисники знищили 28 російських окупантів, 1 танк Т-62, радіолокаційну станцію, паливозаправника та іншої автомобільну техніку. Наразі втрати ворога уточнюють.

Також в командуванні додали, що противник намагається мінімізувати втрати в морі шляхом переформатування корабельного угруповання з акцентом на підводний флот. Наразі 28 російських ракет типу «Калібр» готові до запуску на 2 надводних ракетних кораблях та 3 підводних човнах.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 33 600 військових, 216 літаків та 181 гелікоптерів.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни Росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.