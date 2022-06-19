Росія втратила майже 4 сотні літаків та гелікоптерів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 33 600 військових, 216 літаків та 181 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 19 червня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 33 600 (+250) осіб,
- танків ‒ 1 468 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 577 (+4) од,
- артилерійських систем – 745 (+6) од,
- РСЗВ ‒ 235 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 523 (+10) од,
- кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 598 (+4),
- Крилаті ракети – 130 (+1);
- Спеціальна техніка ‒ 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк