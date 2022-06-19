Росія втратила майже 4 сотні літаків та гелікоптерів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 33 600 військових, 216 літаків та 181 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 19 червня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 33 600 (+250) осіб,

танків ‒ 1 468 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 577 (+4) од,

артилерійських систем – 745 (+6) од,

РСЗВ ‒ 235 (+2) од,

засоби ППО ‒ 98 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 181 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 523 (+10) од,

кораблі /катери ‒ 14 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 598 (+4),

Крилаті ракети – 130 (+1);

Спеціальна техніка ‒ 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.