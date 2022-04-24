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Посол України в Німеччині розкритикував уряд країни

Анастасія Диняк

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував уряд країни за затримку поставок зброї. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Так, Мельник виклав пост із фото матері та 3 місячної дівчинки Кіри, які загинули внаслідок ворожих обстрілів у Одесі. Їх вбила російська ракета, яка влучила в житловий будинок.

«Шановний уряд, поки ви вісім тижнів вагалися з важкою сучасною зброєю для України, Росії дозволено щодня вбивати нових українських жінок та дітей. Як ця молода мама з дитиною під час ракетного обстрілу вчора в Одесі. О, ви не хочете ядерної війни. Окей», – написав посол.

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Фото: Українська Правда 

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