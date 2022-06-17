Підбите російське судно «Васілій Бех» пішло на дно

Судно забезпечення Чорноморського флоту РФ «Васілій Бех», яке підбили військово-морські сили України, затонуло. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму Telegram.

«Сьогодні вранці нашими військово-морськими силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту «Васілій Бех», на борту якого був встановлений зенітно-ракетний комплекс «Тор». Пізніше стало відомо, що він затонув», – повідомив Марченко.

На рахунку Збройних сил України вже є ворожий крейсер, декілька катерів, а тепер додалося ще й судно забезпечення.

«Впевнений, що незабаром наші військові додадуть туди ще фрегат, корвет та великий десантний корабель. І зможемо сказати, що ми створили у Чорноморському флоті Росії таку собі підводну бригаду кораблів на дні Чорного моря. На відкриття запрошується все військово-політичне керівництво окупантів», – зіронізував голова ОВА.

Нагадаємо, про те, що Військово-морські сили України в акваторії Чорного моря вдарили по судну окупантів, стало відомо вранці 17 червня. Йдеться про буксир чорноморського флоту рф «Спасатєль Васілій Бех», який віз на окупований росіянами острів Зміїний особовий склад та боєприпаси.

Наші військові успішно вразили судно і «демілітаризували» російських загарбників, незважаючи на те, що на борту встановлений зенітно-ракетний комплекс «ТОР». Як описали самі українські захисники, буксир окупантів перетворили «на плавуче вогнище».

У ВМС додають, що «Спасатєль Васілій Бех» – це черговий російський «аналогов нєт». Буксир побудували на Астраханському судноремонтному заводі, його водотоннажність становить 1605 тонн. До складу чорноморського флоту рф прийнятий у 2017 році.

Згодом морські сили оприлюднили відео, в якому показали, як підбили буксир окупантів.

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