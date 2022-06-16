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Залізничну лікарню у Львові перетворять у клініку медуніверситету

Наталя Дуляба

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На базі лікарні Львівської залізниці, що у Львові на вул. Огієнка, створять клініку медичного університету ім. Данила Галицького. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook.

Міністерство охорони здоров’я підтримало ідею передачі лікарні Львівської залізниці у підпорядкування Львівського медичного університету імені Данила Галицького. На базі цього медзакладу збираються створити університетську клініку, де студенти зможуть здобувати нові знання на практиці.

«Це сприятиме ефективнішій підготовці студентів медичного закладу, проведенню наукових досліджень та запровадженню інноваційних проєктів у медицині. За університетськими клініками – розвиток медичної галузі», – так прокоментував Максим Козицький ідею з’єднання залізничної лікарні та медуніверситету.

Нагадаємо, отримати лікарню Львівської залізниці у своє підпорядкування торік хотів міський голова Львова Андрій Садовий.

Як перше капіталовкладення міста в медустанову передали 50 кисневих концентраторів, але і це не допомогло. У відповідь на бажання опікуватись залізничною лікарнею Кабмін відповів відмовою.

Додамо, що лікарня на вул. Огієнка, 5 є базовим медичним центром «Львівської залізниці». До її складу входять стаціонар на 515 ліжок з цілодобовим наданням планової та ургентної допомоги, поліклініка для дорослих і дітей, Міждорожний консультативно-діагностичний центр, Міждорожні центри здоров’я жінки, ендохірургії та урології.

Влітку 2020 року Центр охорони здоров’я «Укрзалізниці» нібито хотів перепрофілювати підпорядковані їй лікарні на виробничі підрозділи. Йшлося також і про Львівську залізничну лікарню. Втім про подібні наміри більше нічого не чути.

Сама Львівська залізнична лікарня працює понад 80 років. Під час «Євро-2012» європейські експерти визначили її як медичний заклад, який відповідав усім стандартам, необхідним для обслуговування гостей і учасників чемпіонату.

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