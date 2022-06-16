За вбивство Юрія Вербицького судитимуть ще 8 «тітушок»

У справі Майдану судитимуть ще 8 людей за викрадення активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомили в Офіс Генерального прокурора України.

Так, до суду скеровано справи стосовно 8 так званих тітушок. Їх підозрюють у викраденні, незаконному утримуванні та катуванні активістів Революції Гідності. Окрім того, чотирьох з них звинувачують в умисному вбивстві Юрія Вербицького.

За даними слідства, в ніч з 20 на 21 січня 2014 року підсудні викрали учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Юрія Вербицького.

Слідство здійснювалося за відсутності підозрюваних, які переховуються від органів слідства.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило, що, згідно з останніми даними, першим убитим під час подій Революції Гідності був активіст Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як вважалося раніше.

Нагадаємо, учасник Євромайдану Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення. Того ж дня був убитий білорус Михайло Жизнєвський від пострілу мисливською кулею в серце. Роман Сеник був поранений 22 січня 2014 року, але помер через кілька днів, 25 січня, в лікарні.