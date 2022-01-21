Першим вбитим на Майдані був не Нігоян, – ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що, згідно з останніми даними, першим убитим під час подій Революції Гідності був активіст Юрій Вербицький, а не Сергій Нігоян, як вважалося раніше. Про це пише Українська правда з посиланням на заступника керівника управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонського.

Через 8 років стало відомо ім’я першого вбитого активіста Революції Гідності.

«Хто є першим убитим за часом? Це – Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян. Але за останніми даними, це є Юрій Вербицький», – зазначив Яблонський.

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Тобто, Нігоян, Жизневський, Вербицький – це три вбивства, які наразі не розкриті, але слідчі ДБР активізували роботу на цьому напрямку.

Встановлено кожен підрозділ внутрішніх військ, а також спецпідрозділів «Беркут», які знаходилися на момент вчинення кожного з цих вбивств у безпосередній близькості та могли його вчинити з урахуванням висновків експертиз.

Нагадаємо, учасник Євромайдану Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення. Того ж дня був убитий білорус Михайло Жизнєвський від пострілу мисливською кулею в серце. Роман Сеник був поранений 22 січня 2014 року, але помер через кілька днів, 25 січня, в лікарні.