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Резніков розповів, як Україна повертатиме свої землі, включно з Кримом

Ольга Денисяка

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Україна хоче відвоювати всі свої землі, включно з Кримом. Для цього знадобиться нова зброя від партнерів. Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю СNN.

«Ми збираємося звільнити всі наші території, все це, включно з Кримом. Крим є стратегічною метою для України, тому що це – українська територія. Але ми будемо рухатися крок за кроком», – заявив Резніков.

За його словами, повертати території планують у три етапи. Першим кроком стане стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам. Другим етапом, за його словами, є відкидання російських військ на позиції перед вторгненням 24 лютого.

Лише на третьому етапі будуть обговорення з партнерами України, як звільнити території, включно з Кримом. Резніков зазначив, що повернення Криму військовим способом не розглядається. Але зброя є важелем впливу.

CNN нагадує, що українські чиновники заявляють, що не будуть використовувати зброю для нападу на російську федерацію, однак Україна не вважає Крим територією росії.

Як повідомляв Львівський портал, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що перемогою у фазі відкритої війни з рф вважає відхід російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого.

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