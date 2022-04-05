ОСТАННІ НОВИНИ

Відкат військ рф до кордонів 24 лютого буде перемогою на сьогодні, – Зеленський

Ольга Денисяка

|

Перемогою у фазі відкритої війни з рф президент Володимир Зеленський вважає відхід російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого. Про це заявив Володимир Зеленський, передає hromadske.

«Передусім – не втратити наш суверенітет. Друге – дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє – не може бути жодних розмов, що ми дозволимо назвати Крим чиєюсь територією: вона тільки наша, і Донбас для мене та для нас усіх – це Україна. Про території, які вони зараз тимчасово окупували і які були під нашим контролем до 24 лютого, ми просто не говоримо. Війна за Донбас – це те, про що ми говоримо. Для нас дуже важливо зберегти ці території як українські, це одна з принципових речей, але це буде найскладніша історія», – сказав він у відповідь на запитання про те, що можна буде вважати перемогою у цій війні.

«Я розумію, де ми і хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабну війну в точку, з якої вона почалася 24 лютого, — це перемога», – наголосив Зеленський.

У відповідь на запитання про ціну наступу на раніше окуповані території Донбасу Зеленський сказав, що «якщо ми зараз без стратегії чи тактики підемо в наступ» – це може коштувати Україні 40-50 тисяч життів українських військових лише на початку. А в цілому такий наступ, за його словами, може призвести до втрати сотні тисяч життів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спогади звільнених військових із російського полону
Наталя ДУЛЯБА
Спогади звільнених військових із російського полону

Українських військових, взятих у полон, росіяни били, морили голодом, примушували дивитись пропагандистські ЗМІ. На них ...

«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів