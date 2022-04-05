Відкат військ рф до кордонів 24 лютого буде перемогою на сьогодні, – Зеленський

Перемогою у фазі відкритої війни з рф президент Володимир Зеленський вважає відхід російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого. Про це заявив Володимир Зеленський, передає hromadske.

«Передусім – не втратити наш суверенітет. Друге – дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє – не може бути жодних розмов, що ми дозволимо назвати Крим чиєюсь територією: вона тільки наша, і Донбас для мене та для нас усіх – це Україна. Про території, які вони зараз тимчасово окупували і які були під нашим контролем до 24 лютого, ми просто не говоримо. Війна за Донбас – це те, про що ми говоримо. Для нас дуже важливо зберегти ці території як українські, це одна з принципових речей, але це буде найскладніша історія», – сказав він у відповідь на запитання про те, що можна буде вважати перемогою у цій війні.

«Я розумію, де ми і хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабну війну в точку, з якої вона почалася 24 лютого, — це перемога», – наголосив Зеленський.

У відповідь на запитання про ціну наступу на раніше окуповані території Донбасу Зеленський сказав, що «якщо ми зараз без стратегії чи тактики підемо в наступ» – це може коштувати Україні 40-50 тисяч життів українських військових лише на початку. А в цілому такий наступ, за його словами, може призвести до втрати сотні тисяч життів.

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