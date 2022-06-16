Львівські десантники продовжують нищити російські танки

Бійці львівської «вісімдесятки» продовжують завдавати втрат російським окупантам. Цього разу вони позбулися ще двох своїх танків. Про це йдеться на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

Львівські десантники, які воюють на сході України, знищили ще два танки ворога. У цьому їх допоміг протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П».

«Судячи з детонації боєкомплекту, ворожі бойові машини разом з своїми екіпажами пройшли повну “демілітаризацію”», – кажуть військові.

На відео видно результати роботи наших десантників:

Нагадаємо, нещодавно львівські десантники побили свій рекорд за кількістю знищеної техніки ворога на сході України. Детальніше про це читайте за посиланням.

Також вони ліквідували «Владіміра». Відео можна переглянути тут.

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