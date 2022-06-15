Львівські десантники ліквідували «Владіміра»

Бійці львівської «вісімдесятки» знищили два російські танки Т-90 «Владімір». Про це йдеться на сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Десантники, успішно застосувавши комплекс Javelin, знищили два сучасні російські танки Т-90 «Владімір». Ось як видовищно вони палали:

Нагадаємо, нещодавно львівські десантники, які воюють на сході України, побили свій рекорд за кількістю знищеної техніки ворога. Детальніше про це читайте за посиланням.

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