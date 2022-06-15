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У Львівській облраді розповіли, скільки комунальних приміщень здають в оренду

Ольга Денисяка

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Управління майном спільної власності Львівської облради здає в оренду 64 тис. кв. м приміщень. Від початку 2021 року орендарі сплатили зі ці приміщення 24 млн грн. Про це під час сесії Львівської обласної ради повідомив в. о. управління майном спільної власності Тарас Зозуля, передає Львівський портал.

За словами Тараса Зозулі, наразі управління має 1359 приміщень, а їх площа становить 982 тис. кв. м. З них в оренду здають 64 тис. кв. м, а вільною є площа 53 кв. м. Також ще 864 тис. кв. м використовують балансоутримувачі. Від початку 2021 року орендарі сплатили за ці приміщення 24 млн грн. З них 8 млн грн надійшло до обласного бюджету.

«Загальна сума коштів, сплачених орендарями за період 2021-2022 років, становить 24 млн грн. З них понад 18 млн грн заплатили у 2021 році і ще понад 5 млн цьогоріч. З цих коштів до обласного бюджету надійшло 8 млн грн», – заявив Тарас Зозуля.

Також в. о. керівника управління розповів, що з початку 2021 року в області приватизували 9 об’єктів нерухомого майна. Завдяки цьому бюджет поповнився на 66 млн грн.

Крім того, у підпорядкуванні управління майном спільної власності облради налічується 75 комунальних підприємств. Серед них є підприємства різних видів: аптек, лісу, преси, житлово-комунального господарства та інші.  За період 2021-2022 років від їхньої діяльності надійшло 650 млн грн. Чистий прибуток становив 24 млн грн. До обласного бюджету з них направили понад 7 млн грн.

Зазначимо, що Тарас Зозуля виконує обов’язки керівника управління майном спільної власності Львівської обласної ради з липня 2021 року. До цього начальником управління майном спільної власності Львівської облради був Сергій Івах.

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