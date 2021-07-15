ОСТАННІ НОВИНИ

Начальника управління майном облради Сергія Іваха звільнили з посади

Ольга Денисяка

|

Начальника управління майном спільної власності Львівської облради Сергія Іваха звільнили з посади. Він пропрацював керівником управління п’ять місяців. Про це повідомив Сергій Івах, передає Львівський портал.

Сергій Івах зазначив, що звільнився за власним бажанням.

«14 липня я звільнився за власним бажанням з посади начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради. Це непросте рішення, але я вважаю, що принесу значно більше користі громаді як депутат Львівської міської ради, голова комісії комунального майна, ресурсів та історичного середовища, а також як керівник ГО «Громада і справедливість», – прокоментував своє рішення у Facebook Сергій Івах.

Реклама партнерів

У Львівській облраді в коментарі Львівському порталу розповіли, що зараз обов’язки керівника управління майном спільної власності Львівської обласної ради виконує перший заступник начальника – Тарас Зозуля.

Зазначимо, що Сергій Івах – депутат Львівської міської ради VIII та VIII скликань, член політичної партії «Європейська солідарність», голова громадської організації «Громада і справедливість». Народився у Львові у 1972 році. Раніше працював на посаді директора ТзОВ «Діамант Аурум» (2010-2019). В 2019 році Сергій Івах був головою Радехівської РДА.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів
Шантаж і залякування – в минулому. Набув чинності закон про колекторів

Шантаж, залякування, погрози. Усі ці інструменти колекторів зі стягнення боргів залишаться в минулому. Від сьогодні, 14 ...

ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатися. Ціни

Купальний сезон у розпалі. Наразі офіційно на Львівщині дозволено купатися лише у 13 водоймах. Львівський портал зібрав ...

Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID

В Україні діє 15 лабораторій ІІ рівня біо-безпеки, яким пропагандистські ЗМІ часто закидають розробку біологічної зброї....

ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-7 українських зіркових спортсменів, які не потраплять на Олімпіаду в Токіо

Виконком Національного олімпійського комітету нещодавно затвердив фінальний склад національної збірної для участі в Олім...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів