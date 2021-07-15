Начальника управління майном облради Сергія Іваха звільнили з посади

Начальника управління майном спільної власності Львівської облради Сергія Іваха звільнили з посади. Він пропрацював керівником управління п’ять місяців. Про це повідомив Сергій Івах, передає Львівський портал.

Сергій Івах зазначив, що звільнився за власним бажанням.

«14 липня я звільнився за власним бажанням з посади начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради. Це непросте рішення, але я вважаю, що принесу значно більше користі громаді як депутат Львівської міської ради, голова комісії комунального майна, ресурсів та історичного середовища, а також як керівник ГО «Громада і справедливість», – прокоментував своє рішення у Facebook Сергій Івах.

Реклама партнерів

У Львівській облраді в коментарі Львівському порталу розповіли, що зараз обов’язки керівника управління майном спільної власності Львівської обласної ради виконує перший заступник начальника – Тарас Зозуля.

Зазначимо, що Сергій Івах – депутат Львівської міської ради VIII та VIII скликань, член політичної партії «Європейська солідарність», голова громадської організації «Громада і справедливість». Народився у Львові у 1972 році. Раніше працював на посаді директора ТзОВ «Діамант Аурум» (2010-2019). В 2019 році Сергій Івах був головою Радехівської РДА.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.