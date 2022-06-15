Суд оштрафував фірму за нелегальне користування комунальною землею у Львові

Суд оштрафував на 1,75 млн грн ТОВ НВП «Геліос», яке чотири роки поспіль користувалось комунальною землею на вул. Шевченка у Львові і не платило оренду. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті містобудування Львівської міськради.

Йдеться про чотири комунальні земельні ділянки на вул. Шевченка, 317 у Рясному загальною площею 2,6 га. Спочатку ТОВ НВП «Геліос» користувалось ними законно, належно оформивши документи. Проте у 2018 році договір оренди закінчився, а підприємець його не продовжив.

«У 2014 році «Геліос» придбав за вказаною адресою нежитлові приміщення для провадження підприємницької діяльності. А от про укладення з містом угоди про користування земельними ділянками не подбав», – кажуть у мерії.

Відтак Львівська міськрада подала в суд на підприємство. Своїм рішенням він зобов’язав ТОВ НВП «Геліос» сплатити до бюджету міста штраф розміром 1,75 млн грн. Саме стільки коштів компанія заборгувала на оренду комунальної землі.

Крім того, суд постановив, що фірма має укласти з міською радою договір оренди.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ НВП «Геліос» зареєстроване у Теребовлі та існує з 1996 року.

Основний вид діяльності підприємства вказаний як оренда нерухомості, але разом із тим має дозвіл на виробництво лаків, фарб і будівельних виробів із пластмаси. Власниками фірми є львів’яни Михайло Потій та Володимир Домащук.

ТОВ НВП «Геліос» є материнською компанією торгової марки «Ферозіт» – відомого в Україні виробника будівельних матеріалів.

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