ОСТАННІ НОВИНИ

Облрада хоче продати приміщення у центрі Львова

Ольга Денисяка

|

Львівська облрада виставить на приватизацію приміщення на вулиці Січових Стрільців, 3 у Львові площею 1000 кв. м. Про це під час сесії Львівської обласної ради 14 червня повідомив в. о. управління майном спільної власності Тарас Зозуля, передає Львівський портал.

Комунальне приміщення на вулиці Січових Стрільців у центрі Львова планують виставити на приватизацію, оскільки воно є «комерційно привабливим». Наразі його не здають в оренду, аби пришвидшити процес приватизації.

«Це приміщення було подане в проєкт приватизації через те, що є комерційно привабливим. 2/3 частини приміщення є в приватній власності. Сьогодні воно не здається в оренду, щоб потім не було проблем з орендарями, які обтяжуватимуть приватизацію», – заявив Тарас Зозуля.

Зазначимо, що вулиця Січових Стрільців розташована у самому центрі Львова. У вказаному приміщенні до 2019 року працювало регіональне відділення фонду держмайна України у Львівській області, а зараз тут розташоване відділення одного з банків.

Додамо, що управління майном спільної власності Львівської облради здає в оренду 64 тис. кв. м приміщень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів