Облрада хоче продати приміщення у центрі Львова

Львівська облрада виставить на приватизацію приміщення на вулиці Січових Стрільців, 3 у Львові площею 1000 кв. м. Про це під час сесії Львівської обласної ради 14 червня повідомив в. о. управління майном спільної власності Тарас Зозуля, передає Львівський портал.

Комунальне приміщення на вулиці Січових Стрільців у центрі Львова планують виставити на приватизацію, оскільки воно є «комерційно привабливим». Наразі його не здають в оренду, аби пришвидшити процес приватизації.

«Це приміщення було подане в проєкт приватизації через те, що є комерційно привабливим. 2/3 частини приміщення є в приватній власності. Сьогодні воно не здається в оренду, щоб потім не було проблем з орендарями, які обтяжуватимуть приватизацію», – заявив Тарас Зозуля.

Зазначимо, що вулиця Січових Стрільців розташована у самому центрі Львова. У вказаному приміщенні до 2019 року працювало регіональне відділення фонду держмайна України у Львівській області, а зараз тут розташоване відділення одного з банків.

Додамо, що управління майном спільної власності Львівської облради здає в оренду 64 тис. кв. м приміщень.

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