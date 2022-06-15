Частина Львова залишиться без води. Перелік вулиць

У четвер, 16 червня, через планові ремонтні роботи мешканці двох десятків вулиць у Франківському та Залізничному районах не матимуть води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Ремонт комунальники розпочнуть о 09:00 год. ранку. Тому весь день до 21:00 год. вечора води не буде на таких вулицях:

вул. Бабія,

вул. Багряного,

вул. Городоцька (непарний бік від №211 до №233),

вул. Зигзаг,

вул. Зоряна,

вул. Канівська,

вул. Кондукторська,

вул. Кравченко,

вул. Кульчицької,

вул. Любінська (непарний бік від №51 до №65),

вул. Медведецького,

вул. Народна,

вул. Окружна,

вул. Петлюри,

вул. Підміська (непарний бік від №3 до №11),

вул. Проста,

вул. Пташина,

вул. Рівна,

вул. Спокійна,

вул. Сулими,

вул. Суха,

вул. Терлецького.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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