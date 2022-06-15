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Частина Львова залишиться без води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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У четвер, 16 червня, через планові ремонтні роботи мешканці двох десятків вулиць у Франківському та Залізничному районах не матимуть води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Ремонт комунальники розпочнуть о 09:00 год. ранку. Тому весь день до 21:00 год. вечора води не буде на таких вулицях:

  • вул. Бабія,
  • вул. Багряного,
  • вул. Городоцька (непарний бік від №211 до №233),
  • вул. Зигзаг,
  • вул. Зоряна,
  • вул. Канівська,
  • вул. Кондукторська,
  • вул. Кравченко,
  • вул. Кульчицької,
  • вул. Любінська (непарний бік від №51 до №65),
  • вул. Медведецького,
  • вул. Народна,
  • вул. Окружна,
  • вул. Петлюри,
  • вул. Підміська (непарний бік від №3 до №11),
  • вул. Проста,
  • вул. Пташина,
  • вул. Рівна,
  • вул. Спокійна,
  • вул. Сулими,
  • вул. Суха,
  • вул. Терлецького.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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