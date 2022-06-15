Частина Львова залишиться без води. Перелік вулиць

У четвер, 16 червня, через планові ремонтні роботи мешканці двох десятків вулиць у Франківському та Залізничному районах не матимуть води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.
Ремонт комунальники розпочнуть о 09:00 год. ранку. Тому весь день до 21:00 год. вечора води не буде на таких вулицях:
- вул. Бабія,
- вул. Багряного,
- вул. Городоцька (непарний бік від №211 до №233),
- вул. Зигзаг,
- вул. Зоряна,
- вул. Канівська,
- вул. Кондукторська,
- вул. Кравченко,
- вул. Кульчицької,
- вул. Любінська (непарний бік від №51 до №65),
- вул. Медведецького,
- вул. Народна,
- вул. Окружна,
- вул. Петлюри,
- вул. Підміська (непарний бік від №3 до №11),
- вул. Проста,
- вул. Пташина,
- вул. Рівна,
- вул. Спокійна,
- вул. Сулими,
- вул. Суха,
- вул. Терлецького.
По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.
Львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.
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Наталя Дуляба