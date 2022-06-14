На війні загинув 24-річний львів’янин

У середу, 15 червня, у Львові прощатимуться з 24-річний Павлом Соколовим. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у середу, 15 червня, об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла попрощаються з львів’янином Павлом Соколовим, який загинув в бою з російським окупантами. Поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Павло Соколов навчався у ліцеї «Сихівський» Львівської міської ради та закінчив «Національний лісотехнічний університет України». На початку березня 2022 року хлопець пішов на війну. Служив у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, у бою з російськими окупантами на Луганщині загинув 23-річний студент Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Ткаченко.