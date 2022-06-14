На війні загинув 23-річний студент Львівського університету

У бою з російськими окупантами на Луганщині загинув 23-річний студент Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Ткаченко. Про це йдеться на сторінці вишу у Facebook.

Олександр Ткаченко був уродженцем Жовківщини, навчався на другому курсі економічного факультету ЛНУ, але з юнацьких часів мріяв стати професійним військовим.

У 2018-2020 роках воював на сході України, а з початком повномасштабного вторгнення росії знову став до лав оборонців Батьківщини.

Олександр Ткаченко загинув під час масованого артилерійського обстрілу окупантів у Попасній, що на Луганщині.

«Олександр був одним із кращих студентів. Неймовірно розумний, здібний, відповідальний, працьовитий. Він уособлював у собі всі найкращі людські риси: жертовність, доброту, щирість, товариськість, надійність», – так описують полеглого захисника у Франковому університеті.

Вічна пам’ять і низький уклін Герою України за його подвиг!

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