Суд заборонив «Опозиційний блок»

8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок». Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді. Про це з посиланням на копію рішення суду повідомляє Рух ЧЕСНО.

Як передає аналітик ЧЕСНО Ігор Фещенко, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання. Саме засідання триволо орієнтовно півтори години.

Через закритість судового процесу причини заборони «Опозиційного блоку» стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

«Судовий процес має бути відкритим, особливо у таких резонансних і суспільно важливих справах, як заборона партій. Мене із журналістським посвідченням не пустили, тримали на прохідній, хоча я прийшов за 20 хвилин до початку розгляду справи. А вже за півтори години повідомили, що засідання закінчилося. На щастя, вдалося отримати в суді копію рішення», – повідомляє провідний аналітик Руху ЧЕСНО з партійних фінансів Ігор Фещенко.

Рух ЧЕСНО нагадує, що веде Реєстр держZрадників — у ньому вже 16 представників «Опозиційного блоку». Зокрема — екснардеп Євген Балицький, який очолює фейковим губернатором окупантів на Запоріжжі, та Галина Данильченко, самопроголошена в.о. міського голови Мелітополя, яка однією з перших стала на бік ворога.

«Заборона партій сама по собі не дасть нам бажаного результату. Ми знаємо про те, що вже забороняли “Компартію”, далі у нас перестала працювати “Партія регіонів”. І багато хто перейшов або в “Опоблок”, або в ОПЗЖ, або в інші проросійські партії. Ми це питання досліджували. Політики із вказаних політсил й далі працюють, створюючи нові партії. Прокуратура розслідує понад 2 000 фактів держзради і лише 18% направлені до суду. Головна мета нашого Реєстру — пам’ятати про кожного колаборанта і зрадника. Правоохоронці мають притягати їх до відповідальності. Тоді такі політики не зможуть балотуватися знову. Інакше нам знову доведеться боротися з ними і їхніми новими проектами», – наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, що наразі Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність «призупинило» РНБО. Серед них «Опозиційна платформа — За життя», «Опозиційний блок», «Партія Шарія», «Наші», «Ліва опозиція», «Союз лівих сил», «Держава», «Прогресивна соціалістична партія України», «Соціалістична партія України», «Соціалісти», «Блок Володимира Сальдо».

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