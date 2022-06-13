росіяни позбулися ще одного літака у районі Ізюма

Українські військові привітали окупантів із Днем росії, збивши їхній винищувач Су-34 у районі Ізюма. Про це йдеться на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Так, ще одного літака росіяни позбулися 12 червня орієнтовно о 10:00 год. ранку у районі Ізюма, що на Харківщині. Тут українські зенітні ракетні війська вразили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Відомо, що в цей момент два російські літаки працювали парою, атакуючи позиції наших захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО одне зі суден змінило курс, а інше – ні. Цим скористались Збройні Сили України, завдавши удару.

«Зенітники і збили зухвалу «сушку», привітавши таким чином окупантів із Днем росії. Літак упав на тимчасово окуповану територію. Чи вдалось вижили пілотам, інформація уточнюється», – кажуть і Повітряних силах.

Крім того, 12 червня українські військові збили ворожий безпілотник «Орлан 10», а ударна авіація здійснила кілька нальотів на позиції окупаційних військ. Знищено склад ракетно-артилерійського озброєння росіян, також втрати є серед живої сили противника та іншої техніки.

Нагадаємо, за офіційними даними Генштабу ЗСУ на війні проти України росія вже втратила 213 літаків, 178 гелікоптерів, 585 безпілотників та понад 32 тисячі своїх військових. Детальніше читайте за цим посиланням.

Тим часом британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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