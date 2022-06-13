ЗСУ знищили понад 32 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 32 300 військових, 213 літаків та 178 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 13 червня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 32 300 (+150) осіб,

танків ‒ 1 432 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 492 (+8) од,

артилерійських систем – 718 (+3) од,

РСЗВ ‒ 226 (+0) од,

засоби ППО ‒ 97 (+0) од,

літаків – 213 (+1) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 460 (+5) од,

кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3),

Крилаті ракети – 125 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.