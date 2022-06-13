ЗСУ знищили понад 32 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 32 300 військових, 213 літаків та 178 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 13 червня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 32 300 (+150) осіб,
- танків ‒ 1 432 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 492 (+8) од,
- артилерійських систем – 718 (+3) од,
- РСЗВ ‒ 226 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+1) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 460 (+5) од,
- кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3),
- Крилаті ракети – 125 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Анастасія Диняк