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Росіяни атакували Чернігівщину

Андрій Котенський

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Російські окупанти завдали удару трьома ракетами по Прилуках Чернігівської області. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

«Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано “прильоти” 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Просимо не вказувати місця «прильотів», – повідомив Вʼячеслав Чаус.

Раніше Львівський портал повідомляв, що ввечері 11 червня російські війська завдали ракетного удару по місту Чортків на Тернопільщині. Внаслідок обстрілу 22 людей постраждали.

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