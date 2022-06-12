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Ракетний удар по Тернопільщині: постраждали 22 людини

Ольга Денисяка

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Ввечері 11 червня російські війська завдали ракетного удару по місту Чортків на Тернопільщині. Внаслідок обстрілу 22 людей постраждали, загиблих немає. Про це під час брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, передає Львівський портал.

За інформацією голови ОВА, по місту завдали чотири ракетні удари. Ракети запускали з акваторії Чорного моря. Пошкоджено частину військового об’єкта та цивільну інфраструктуру, зокрема, чотири п’ятиповерхові житлові будинки.

Внаслідок удару постраждали 22 людей, зокрема 7 жінок. Серед поранених є 12-річна дитина. Стан у всіх людей є задовільним, дехто досі перебуває в медзакладах. Більшість потерпілих люди, які проживають у будинках, що розташовані поруч з місцем влучання ракет.

Крім того, голова ОДА розповів, що один з ракетних ударів влучив у газову трубу, тому по всьому місту відразу вимкнули газ.

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