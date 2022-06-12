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Зеленський дозволив відправляти тероборону до зон бойових дій

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає можливість територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з даними, президент підписав документ 10 червня. Раніше визначалося, що виконання завдань тероборони здійснюється поза районами ведення бойових дій. Документом встановлюється, що виконання завдань тероборони здійснюється на всій території України включно з районами ведення бойових дій.

Зазначимо, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про надання можливості територіальної оборони виконувати завдання в районах ведення бойових дій ще в травні.

Львівський портал повідомляв, що президент змінив командувача тероборони. Новим командувачем сил територіальної оборони Збройних сил України став генерал-майор Ігор Танцюра. Раніше цю посаду обіймав генерал Юрій Галушкін. Причини такого рішення невідомі.

Додамо, що 1 січня 2022 року набув чинності закон «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

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