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Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський призначив Командувачем сил територіальної оборони Збройних сил України Ігоря Танцюру. Про це йдеться у відповідному указі президента.

Попереднім указом президент звільнив з посади Командувача сил ТрО ЗСУ Юрія Галушкіна. Причини такого рішення поки невідомі.

До призначення Ігор Танцюра був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, а раніше – начальником штабу та першим заступником командувача ООС. У 2013 році Ігор Танцюра отримав звання генерал-майора.

У травні 2022 року Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня – «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Попередній командувач Сил тероробони ЗСУ генерал Юрій Галушкін був призначений на цю посаду 1 січня 2022 року. Він нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ та ІІІ ступенів. З 2014 року був учасником АТО. У 2019 році Галушкіна призначили на посаду головного інспектора Міноборони, а згодом він став заступником головного інспектора.

Додамо, що 1 січня 2022 року набув чинності закон «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

У травні Верховна Рада підтримала законопроєкт про надання можливості територіальної оборони виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

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