Ліга націй: Україна перемогла Вірменію

Збірна України з футболу перемогла Вірменію з рахунком 3:0 у другому турі Ліги націй УЄФА. Про це повідомляє Львівський портал.

Перший гол у ворота суперника на 61 хвилині забив Руслан Маліновський. На 77 хвилині відзначився Олександр Караваєв – рахунок став 2:0 на користь української збірної.

І вирішальний третій м’яч у цьому поєдинку забив Віталій Миколенко на 84 хвилині.

Зазначимо, що матч між збірними України та Вірменії проходив у польському Лодзі.

Перед цим на старті Ліги націй Україна здолала Ірландію з рахунком 1:0, наступний матч українці зіграють знову з ірландцями у Польщі 14 червня.

Додамо, у Лізі В виступають 15 збірних, які розбиті на чотири групи. У червні та вересні всі команди зіграють одна з одною вдома та на виїзді. Переможці груп у Лізі націй-2024/25 зіграють у Лізі А. Власники останніх місць опустяться до Ліги С.

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