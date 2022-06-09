Україна перемогла Ірландію на старті Ліги націй УЄФА

Національна збірна України обіграла Ірландію із рахунком 1:0 на старті третього розіграшу Ліги націй УЄФА. Про це пише Укрінформ.

М’яч у ворота ірландців забив Віктор Циганков на 48 хвилині.

На 37 хвилині словацький арбітр не зарахував гол Олександра Зубкова – VAR зафіксував перед цим офсайд у Артема Довбика.

У паралельному поєдинку групи 1 Ліги збірна Шотландії в Глазго взяла гору над командою Вірменії – 2:0.

Турнірна таблиця: Шотландія – 3 очки (після 1 гри), Україна – 3 (1), Вірменія – 3 (2), Ірландія – 0 (2).

Наступного туру 11 червня Україна у польському Лодзі прийме Вірменію, а ірландці у Дубліні зійдуться із шотландцями.

Нагадаємо, у Лізі В виступають 15 збірних, які розбиті на чотири групи. У червні та вересні всі команди зіграють одна з одною вдома та на виїзді. Переможці груп у Лізі націй-2024/25 зіграють у Лізі А. Власники останніх місць опустяться до Ліги С.

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Фото: Getty Images