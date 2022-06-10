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Втрати ЗСУ становлять до 200 людей щодня

Анастасія Диняк

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна втрачає на війні від 100 до 200 військових щодня. Про це пише BBC.

Так, за словами Подоляка, однією з головних причин таких втрат є відсутність паритету між військовими можливостями України та Росії. Він додав, що українські військові потребують сотні найпотужніших артилерійських систем, які може надати Захід.

Окрім того, Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб бути на рівні з ворогом у потужності та мати можливість звільнити окуповані території.

«Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 1 червня Зеленський наголосив, що найважча ситуація є на сході країни – в Донецькій та Луганській областях. Там українська армія втрачає 60-100 бійців щодня.

Як повідомляв Львівський портал раніше, станом на другий день повномасштабної війни, 25 лютого, Україна втратила 137 захисників, ще 316 осіб постраждали.

Станом на 12 березня кількість  втрат України зросла до близько 1300 військових.

Від 24 лютого  до 16 квітня загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що «важко сказати, скільки з них виживе».

Зауважимо, станом на 10 червня Росія втратила щонайменше 31 900 військових.

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