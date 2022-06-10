ЗСУ знищили майже 32 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 900 військових, 212 літак та 178 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 10 червня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 31 900 осіб,

танків ‒ 1 409 од,

бойових броньованих машин ‒ 3 450 од,

артилерійських систем – 712 од,

РСЗВ ‒ 222 од,

засоби ППО ‒ 97 од,

літаків – 212 од,

гелікоптерів – 178 од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 438 од,

кораблі /катери ‒ 13 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 572,

Крилаті ракети – 125;

Спеціальна техніка ‒ 54.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.