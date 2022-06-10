ЗСУ знищили майже 32 тисячі окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 900 військових, 212 літак та 178 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 10 червня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 31 900 осіб,
танків ‒ 1 409 од,
бойових броньованих машин ‒ 3 450 од,
артилерійських систем – 712 од,
РСЗВ ‒ 222 од,
засоби ППО ‒ 97 од,
літаків – 212 од,
гелікоптерів – 178 од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 438 од,
кораблі /катери ‒ 13 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 572,
Крилаті ракети – 125;
Спеціальна техніка ‒ 54.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк