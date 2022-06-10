Як випускникам з окупованих територій вступити в українські виші

Для випускників із тимчасово окупованих територій, які не зможуть скласти національне мультипредметне тестування (спрощене ЗНО), передбачено можливість вступу до вишів у форматі дистанційної співбесіди або творчого конкурсу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства освіти і науки України.

Для того, аби абітурієнти змогли складати національний мультипредметний тест у безпечних умовах передбачено три сесії (липень, серпень, вересень), в Україні і за кордоном. Також передбачено додаткові періоди реєстрації на тестування та можливість зміни раніше вказаного місця його складання.

Якщо абітурієнти все ж не зможуть виїхати із окупації і скласти вступне оцінювання то для них передбачені виключення з правил.

«Для вступників, які не зможуть виїхати на підконтрольну Україні територію або які силоміць переміщені на тимчасово окуповану територію (АР Крим, місто Севастополь, ОРДЛО), територію російської федерації або республіки білорусь, буде передбачено складання вступних випробувань у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Вступаючи на контрактну форму навчання (на більшість спеціальностей), вступнику достатньо подати мотиваційний лист», – зазначив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Раніше Львівський портал повідомляв, що міносвіти оприлюднило дати проведення національного мультипредметного тесту. Якими будуть вступні випробування для майбутніх бакалаврів та магістрів. Читайте про це тут.

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