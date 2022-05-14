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Міносвіти оприлюднило дати проведення національного мультипредметного тесту

Ольга Денисяка

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Міністерство освіти і науки затвердило план та дати проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (НМТ), який запровадили замість ЗНО. Проце Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міносвіти.

Тестування проходитиме в три сесії:

  • основна: 18 липня – 10 серпня;
  • додаткова: 16–20 серпня;
  • спеціальна: 12–16 вересня.

Для того, щоб мати змогу взяти участь у НМТ, з 20 травня до 7 червня на своїй Інформаційній сторінці треба обов’язково підтвердити своє бажання проходити тестування й обрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, у якому (або поблизу з яким) буде перебування в період проведення НМТ. Ті випускники, які у визначений період не підтвердять свою участь в НМТ, не зможуть скласти тестування. Також з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов’язково уточнити своє місце перебування під час проведення основної сесії НМТ.

Охочим, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі у НМТ, можна буде це зробити з 10 до 20 червня, а потім 8–12 липня на своїй Інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ для участі в додатковій сесії тестування.

Ті, хто не матиме змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної сесій. Для цього учасникові/учасниці потрібно подати заявку для участі у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1–10 серпня – для участі в додатковій сесії, 1–7 вересня – для участі в спеціальній сесії.

До 12 липня 2022 року для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх Інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж інших сесій НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) і 10 вересня (спеціальна сесія).  Інформацію про результати основної сесії НМТ буде розміщено на Інформаційних сторінках учасників тестування до 12 серпня 2022 року, додаткової сесії – до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня.

Львівський портал раніше повідомляв, якими будуть вступні випробування для майбутніх бакалаврів та магістрів. Читайте про це тут.

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