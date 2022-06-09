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Війська рф мінують Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя і самі ж на них підриваються

Ольга Денисяка

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Для мінування Херсонщини російські війська завезли на окуповану територію боєприпаси 50-х років минулого століття. Декілька саперів-окупантів  вже самі підірвались на старих боєприпасах.Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

В результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат в живій силі та техніці. Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

У розвідці повідомляють, що нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття.

«Боєприпаси зберігалися на складах в ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, при спробі встановлення мінних загороджень, на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ. З військовою поліцією та офіцерами фсб, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають.

Додамо, напередодні британська розвідка повідомила, що українські військові успішно контратакують ворога на Херсонщині, відновивши певні свої позиції.

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