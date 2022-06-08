Британська розвідка: ЗСУ досягли успіхів на Херсонщині

Українські військові успішно контратакують ворога на Херсонщині, відновивши певні свої позиції. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Так, за даними британської розвідки, українські підрозділи досягли успіху на південно-західній Херсонщині. ЗСУ відновили позиції на східному березі річки Інгулець.

«Оскільки фронт окупованої зони простягається на понад 500 км, Росія та Україна стикаються з подібними проблемами у підтримці лінії оборони й одночасному звільненні боєздатних бойових підрозділів для наступальних дій», – йдеться в повідомленні.

Також у розвідданих йдеться про те, що російські окупанти на території Херсонської області примусово вводять в обіг рубль та шукають вчителів для впровадження російської програми та мови у школах.

«Росія, швидше за все, стверджуватиме про окупацію Херсона як свідчення покращення управління та рівня життя українського народу», – наголосили у розвідці.

Окрім того, британці зазначили, що російські підрозділи не полишають спроб і атакують Сєвєродонецьк на Луганщині з трьох напрямків.