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Розмінування українських портів триватиме місяцями

Анастасія Диняк

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В ООН наголосили, що розмінування торговельних портів України у Чорному морі може тривати декілька місяців. Про це пише Bloomberg.

Так, спеціальний радник з морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс заявив, що відкриття портів в Україні може зайняти чимало часу.

«Навіть якщо порти захочуть відкритися завтра, знадобиться деякий час, перш ніж кораблі зможуть увійти або вийти. На повне знешкодження морських мін у портових районах піде кілька місяців», – сказав він.

Окрім того, Адамс додав, що в заблокованих українських портах наразі залишаються близько 450 іноземних моряків на понад 80 суднах. Третина з них — з Філіппін, багато людей з Туреччини, Сирії та Азербайджану.

Нагадаємо,

ще на початку травня українська розвідка казала, що викрадене російськими військовими зерно з тимчасово окупованих регіонів України вже перебуває в Середземному морі. Найімовірніше, його рф хоче доставити в Сирію, а звідти – в інші країни Близького Сходу.

Відомо, що станом на середину травня росія вивезла з окупованих територій України вже вже близько 400 тисяч тонн зерна.

Блокуючи порти, рф не дає Україні експортувати 90 мільйонів тонн зерна. Через це наша держава втрачає близько 170 мільйонів доларів кожного дня. Наразі лише в порту Одеси заблоковано 25 мільйонів тонн зерна.

Додамо, що нещодавно посол України заявив, що крадене зерно росія вивозить також у Туреччину.

Окрім того, зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, зокрема, в Сирію. Туди агресор відправив вже 100 тисяч тонн пшениці. З міжнародними цінами на пшеницю у понад 400 доларів за тонну такий обсяг мав коштувати понад 40 мільйонів доларів.

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