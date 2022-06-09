ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщину йде спека до +30°

Ольга Денисяка

|

З 10 червня синоптики прогнозують на Львівщині спеку до +30°. Така спекотна погода триматиметься щонайменше до 13 червня. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометеоцентрі.

У п’ятницю, 10 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не передбачають. Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 25 – 30° тепла.

У суботу, 11 червня, хмарно з проясненнми. Вночі без опадів, вранці та вдень очікують короткочасні дощі, грози, місцями навіть град. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 12 – 17°, вдень 22 – 27° тепла.

У неділю, 12  червня, теж – хмарно з проясненнми. Вночі та вдень місцями короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 22 – 27° тепла.

У вівторок, 13 червня, мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 25 – 30° тепла.

Зазначимо, що у таку спекотну вогоду потрібно підтримувати водний баланс, щоб не допустити зневоднення організму.

Підбірка порад, як вберегтися від спеки:

  • не виходьте без потреби на вулицю
  • одягайте світлий і просторий одяг з натуральних тканин, що не перетискає судини
  • обов’язково прикривайте голову
  • пийте більше рідини до 2,5-3 л
  • уникайте газованих і солодких напоїв, а особливо алкогольних
  • вживайте менше висококалорійної їжі
  • жінкам не бажано користуватися в спекотну погоду косметикою, особливо пудрою і тональними кремами, бо це ускладнює шкірі дихання і як наслідок, збільшується потовиділення. Чоловікам варто відмовитися від краваток і ременів
  • гуляйте біля води, частіше мийте руки й обличчя, а також приймайте душ двічі на день
  • якщо лягати спати і прокидатися раніше, коли на вулиці ще доволі прохолодно, можна уникнути головного болю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів