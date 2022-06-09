На Львівщину йде спека до +30°

З 10 червня синоптики прогнозують на Львівщині спеку до +30°. Така спекотна погода триматиметься щонайменше до 13 червня. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському гідрометеоцентрі.

У п’ятницю, 10 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Істотних опадів не передбачають. Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 25 – 30° тепла.

У суботу, 11 червня, хмарно з проясненнми. Вночі без опадів, вранці та вдень очікують короткочасні дощі, грози, місцями навіть град. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 12 – 17°, вдень 22 – 27° тепла.

У неділю, 12 червня, теж – хмарно з проясненнми. Вночі та вдень місцями короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 22 – 27° тепла.

У вівторок, 13 червня, мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура вночі 11 – 16°, вдень 25 – 30° тепла.

Зазначимо, що у таку спекотну вогоду потрібно підтримувати водний баланс, щоб не допустити зневоднення організму.

Підбірка порад, як вберегтися від спеки:

не виходьте без потреби на вулицю

одягайте світлий і просторий одяг з натуральних тканин, що не перетискає судини

обов’язково прикривайте голову

пийте більше рідини до 2,5-3 л

уникайте газованих і солодких напоїв, а особливо алкогольних

вживайте менше висококалорійної їжі

жінкам не бажано користуватися в спекотну погоду косметикою, особливо пудрою і тональними кремами, бо це ускладнює шкірі дихання і як наслідок, збільшується потовиділення. Чоловікам варто відмовитися від краваток і ременів

гуляйте біля води, частіше мийте руки й обличчя, а також приймайте душ двічі на день

якщо лягати спати і прокидатися раніше, коли на вулиці ще доволі прохолодно, можна уникнути головного болю.

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