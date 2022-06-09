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На Львівщині спеку розбавить гроза із градом

Андрій Котенський

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На Львівщині у п’ятницю, 10 червня, синоптики прогнозують грозу та град. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову та області до кінця доби місцями очікуються грози. Завтра, 10 червня, вдень прогнозують грози, місцями град.

Мерія Львова закликає мешканців зважати на прогноз погоди й бути обачними. Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

Водночас за даними Sinoptik, на п’ятницю, 10 червня, у Львові прогнозують хмарну із проясненнями погоду і без опадів. Температура повітря прогріється до 28 градусів тепла. Водночас грозу у місті варто очікувати у суботу, 11 червня. Після опадів денна теммпература повітря знизиться до 22 градусів тепла.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщину йде спека до +30°.

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