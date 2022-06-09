Як виглядає концепція пішохідного бульвару на проспекті Чорновола

У Львові планують ремонт проспекту Вячислава Чорновола (від кільця проспекту Чорновола – вул. Липинського до вул. Варшавської). Там облаштують обіцяний бульвар із фонтаном, громадськими просторами та площами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами головного архітектора міста Антона Коломєйцева, новий бульвар стане місцем рекреації для місцевих мешканців.

«Основна ідея полягає у тому, щоб це був не лише транзитний простір, через який люди звикли лише проходити, а й бульвар, який став би місцем рекреації для місцевих мешканців – озелененим та екологічним.

Пропозиція – відновити і посилити основний пішохідний транзит, який облаштований паралельно із велосипедним. А також максимально опрацювати пішохідну зону вздовж фасадів прилеглих будівель – зв’язати її зі всіма вулицями, житловими осередками, активною забудовою всередині районів вздовж вулиці Панча та інших. Відтак, буде сформовано дві великі частини – міський бульвар і ширша територія, яка стане лінійним сквером там, де є багато житлових будинків на просп. Чорновола. У ході робіт буде сформовано основні громадські простори та площі», – розповів Антон Коломєйцев.

У межах капітального ремонту проспекту заплановане, зокрема, озеленення, формування просторів для різних соціальних груп – дитячі майданчики, спортивні зони та простори для молоді. Також планується перенесення тимчасових споруд, які заважатимуть проведенню робіт та заходи, що унеможливлять хаотичне паркування.

«Цей бульвар стане основним громадським простором для північної частини Львова», – обіцяє головний архітектор.

Він додав, що пріоритетним також є врахування екологічних та мистецьких рішень на цій території.

«Тут запропоновано облаштування дощових садків, аби уникнути накопичення дощової води, а також використання специфічних ландшафтних рішень. Іншим важливим аспектом є архітектурна миля – використання мистецьких елементів, які в той чи інший спосіб зададуть культурний образ цьому простору», – підсумував Антон Коломєйцев.

До слова, розробку проєктно-кошторисної документації, супутніх до проєктування послуг (робіт) та виконання робіт з капітального ремонту частини просп. В. Чорновола (від кільця просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського до вул. Варшавської) з облаштуванням пішохідного бульвару, буде здійснено за кошти інвестора, зокрема ТзОВ «Компанія «Нова оселя».

Раніше Львівський портал повідомляв, що на проспекті Чорновола облаштують пішохідний бульвар.

На фото візуальна концепція майбутнього бульвару.

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