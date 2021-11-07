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На проспекті Чорновола облаштують пішохідний бульвар

Наталя Дуляба

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У Львові на проспекті В’ячеслава Чорновола збираються облаштувати пішохідний бульвар. Відповідне рішення прийняли на останній сесії Львівської міськради.

Йдеться про ділянку від кільця на вул. Липинського до вул. Варшавської. Її протяжність становить близько 1,2 км. Тут збираються провести благоустрій, облаштувати громадські простори.

Як розповів заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, першочергово на цій території потрібно провести інвентаризацію нерухомості, аби потім не виникло проблем з облаштуванням алеї.

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Опісля візьмуться напрацьовувати концепцію і сам проєкт пішохідного бульвару, підраховувати кошторис. Зробити це мають до кінця червня 2022 року. Потім мають оголосити тендер і визначити підрядника.

До прокладення пішохідного бульвару готові фінансово долучитися й підприємці.

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