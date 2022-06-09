Головний освітянин Львівщини закликав відмовитись від бенкетів на випускний

Директор обласного департаменту освіти і науки Олег Паска закликав відмовитись від традиційних бенкетів, які влаштовують на випускні вечори, а краще пожертвувати кошти на потреби ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Навчальний рік на Львівщині добігає кінця. Частина шкіл вже завершила його або дистанційно, або урочистостями для випускних класів, або заходами на підтримку Збройних Сил України.

Втім сезон свят останнього дзвоника і випускних триватиме ще фактично до кінця червня. Традиційно випуск зі школи відзначають гучними бенкетами та вечірками. Втім через війну головний освітянин Львівщини закликає молодь утриматись від значних святкувань, а кошти, передбачені на це, краще пожертвувати на потреби ЗСУ.

«Шановні батьки! Ті ініціативи, які раніше ви проявляли щодо проведення випускних вечорів, звичайно, зараз не на часі. Велике прохання до вас, якщо є зайві кошти, якщо ви хочете щось організувати, зробіть так, щоб це була просто акція допомоги Збройним Силам України. Саме вони зараз на фронті і захищають кожну дитину, кожного учня, кожного вчителя, нашу систему освіти, нашу країну. Тому ми зобов’язані робити все можливе, щоб допомагати нашій армії, нашим військовим», – сказав Олег Паска.

Водночас посадовець наголосив, що все-таки не варто відбирати у випускників відчуття цього важливого у їхньому житті етапу. Тому він рекомендує провести урочистості для випускників шкіл і в урочистій атмосфері вручили їм атестати.

Нагадаємо, через повномасштабну війну, яку почала росія, випускників цьогоріч звільнили від складання ДПА, а ЗНО замінили мультипредметним тестом. Основна сесія триватиме з 18 липня по 10 серпня.

Абітурієнти мають пройти два етапи підтвердження своєї участі у такому тесті. Запрошення-перепустки, де вказано дату, час і місце його проведення, будуть доступні з 12 липня.

Вступ до вишів цьогоріч відбуватиметься без використання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

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