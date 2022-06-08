В Україні арештували активи будівельної компанії соратника путіна

Суд арештував активи компанії, якою володіли бізнесмени, причетні до фінансування фейкових «Л/ДНР», а також близький соратник путіна. Фірма позбулася понад 2 млрд грн. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про одного з найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в Україну, так і за кордон. Назву компанії силовики не розкривають, але за даними Української правди, мова про компанію «Аерок», яка підпорядкована російському олігарху Андрію Молчанову.

«Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування так званих «Л/ДНР». А один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії «Єдина росія», а до того ж будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф», – вказано у повідомленні.

За даними слідства, щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії провело ребрендинг торгової марки. Втім це не допомогло уникнути арешту.

Своїм рішенням суд наклав арешт на активи фірми на понад 2 млрд грн:

100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу (понад 437 млн грн);

рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;

9 банківських рахунків, де загалом зберігали понад 104 млн грн.

Все арештоване майно передають в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Арешт активів фірми соратників путіна провели у межах кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та за ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Нагадаємо, у середині травня ДБР викрило в Україні будівельний бізнес російського олігарха, наближеного до путіна, – компанію «Аерок». Вона виготовляє газобетон на двох заводах у Березані та Обухові і входить до холдингу згаданого Андрія Молчанова. Детальніше про схему фінансування цього підприємства країни-агресора читайте за цим посиланням.

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Фото: Стопкор