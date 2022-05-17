В Україні викрили будівельний бізнес російського олігарха, наближеного до кремля

Правоохоронці викрили українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову. Він є колишнім членом «совета федерации федерального собрания рф», наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора. Про це Львівському порталу повідомили Держбюро розслідувань.

Встановлено, що своє виробництво компанія здійснювала у Київській області. Вона входила до холдингу російського олігарха. Відповідно, отриманий прибуток як дивіденди та роялті скеровували до так званої «материнської компанії» з рф.

Як пишуть ЗМІ, йдеться про підприємство «Аерок», яке виготовляє газобетон на двох заводах у Березані та Обухові. Воно входить до холдингу Молчанова ЛСР.

«Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож завдяки отриманим коштам від українського товариства сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави», – підкреслюють у ДБР.

Крім того, у 2018 році цю російську компанію та її генерального директора Міністерство фінансів США цю внесло до так званого «кремлівського списку» – переліку суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), безпосередньо наближених до президента рф владіміра путіна.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів фірми, пов’язаної з російським капіталом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за:

ч.4 ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) ККУ.

Наразі триває слідство.

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