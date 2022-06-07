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Колишній бойовик «ДНР» хотів потрапити у ЗСУ

Наталя Дуляба

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Правоохоронці спіймали на Житомирщині колишнього бойовика так званої «ДНР», який хотів потрапити на військову службу у Збройних Силах України. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про уродженця Донеччини, який у 2019 році прийняв присягу на вірність так званій «ДНР» та упродовж року проходив військову службу у складі одного з незаконних збройних формувань цієї терористичної організації.

Потім він транзитом через рф в’їхав на підконтрольну українській владі територію. І наприкінці 2021 року добровільно звернувся до місцевого військкомату, щоб потрапити до ЗСУ. Чоловік хотів влаштуватись на службу до бойового підрозділу десантно-штурмових військ.

«Перед тим він мав навчатися в одному підрозділів десантно-штурмових військ поблизу Житомира. Втім завдяки роботі СБУ на випередження його вдалося викрити та не допустити проникнення до лав ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали, йому оголосили підозру за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють справжню мету «палкого бажання» фігуранта проходити військову службу в Україні. У тому числі відстежують зв’язки ексбойовика зі псевдоспецслужбами так званої «ДНР» та ймовірність його співпраці з ними.

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