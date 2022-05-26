В Маріуполі автозаки з екранами показують російську пропаганду

У окупованому росією Маріуполі загарбники запустили три автозаки, на яких встановлені великі екрани – вони транслюють російське пропагандистське телебачення. Про це повідомив у Телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами радника мера, 25 травня на вулицях Мріуполя запустили три автозаки з екранами та встановили 12 телевізорів в місцях скупчення людей. Вони транслюють російську пропаганду «про покращення життя».

«Окупаційна влада активно приступила до покращення життя маріупольців. Не стількі в реальності, скількі в переконанні. Вчора окупанти запутили три мобільні пропагандаавто та додатково встановили 12 телевізорів діагональю 75 дюймів по всіх місцях масового скупичення людей – пунктів видачі гуманітарки, пунктах оформлення різних паперів та місць доступу до води. Де без зупинки крутить прогпагандистське лайно про покращення життя. Практика “немає чим годувати, годуй брехней” набирає обертів. Цинізм вищого ступнея», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, в Маріуполі окупанти оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Все літо дітей будуть готувати до навчального року за російською програмою. Учням хочуть викладати російську мові і літературу та історію.

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