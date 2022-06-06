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ЄС розробив план заміщення російського газу, – ЗМІ

Ольга Денисяка

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Європейський союз розробив план заміщення газу із росії, щоб позбавитися енергетичної залежності. Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише Європейська правда з посиланням на DW.

За словами комісара, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік. У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 млрд кубометрів – наявними трубопроводами, аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і сонячних панелей.

Єврокомісар констатував, що президент рф Владімір Путін використовує «газ, щоб розділити нас, і протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу».

«Він намагався роз’єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб розділити нас», – сказав Бретон.

Нагадаємо, «Газпром»припинив постачання газу провідним компаніям вже п’яти європейських країн за відмову виконувати вимогу росії про оплату у рублях.

Першими відключень зазнали Польща й Болгарія, далі – Фінляндія, останніми – нідерландська Gasterra та данська Ørsted. Крім того, «Газпром» припинив постачання за одним з контрактів Shell Energy Europe.

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