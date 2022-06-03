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Як українські військові розгромили осередок окупантів на Луганщині

Наталя Дуляба

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У Луганській області українські військовослужбовці успішно знищили будівлю, де засіли окупанти, а також їхній склад із боєприпасами. Про це йдеться на сторінці Нацгвардії України у Facebook.

«Знищення ворога на Луганщині триває. Наша мета, на відміну від ворога – не знищити все зі страхом, що там може бути український захисник, а точково максимально знищити склади боєприпасів і скупчення ворога, щоб він не міг продовжувати наступ», – кажуть у Нацгвардії.

На опублікованому відео видно, як наші захисники нищать зайняті позиції росіян. Так, українські військові ліквідували особовий склад ворога та його склад із боєприпасами.

Детальніше про локацію та втрати ворожих військ у Нацгвардії наразі не кажуть. Однак відомо, що напередодні на сході українська артилерія знищила командно-спостережний пункт противника.

Нагадаємо, більше ніж за три місяці війни в Україні росія позбулася майже 31 тисячі військових, 1367 танків, 3366 бойових броньованих машин та низки іншої техніки. Детальніше про втрати ворога читайте за цим посиланням.

Тим часом британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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