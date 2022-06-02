На сході ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів

2 червня на східному напрямку українські захисники знищили 32 російських окупантів, два танки, дві артилерійські системи та командно-спостережний пункт військ рф. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». 2 червня українська артилерія знищила командно-спостережний пункт російських фашистських сил. Втрати ворога складають:

особового складу – 32

танків – 2

броньованих машин – 1

бойових машин піхоти – 1

артилерійських систем – 2

мінометів – 1

безпілотників – 1

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