На сході ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів

2 червня на східному напрямку українські захисники знищили 32 російських окупантів, два танки, дві артилерійські системи та командно-спостережний пункт військ рф. Про це йдеться у Facebook оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». 2 червня українська артилерія знищила командно-спостережний пункт російських фашистських сил. Втрати ворога складають:
- особового складу – 32
- танків – 2
- броньованих машин – 1
- бойових машин піхоти – 1
- артилерійських систем – 2
- мінометів – 1
- безпілотників – 1
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Ольга Денисяка